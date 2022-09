Сегодня, 8 сентября, пройдет Рамштайн-5. США уже анонсировали новый пакет военной помощи

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин объявит о новом пакете военной помощи Украине на пятой встрече в формате "Рамштайн". Она состоится в четверг, 8 сентября, в Германии. Об этом накануне, 7 сентября, сообщил заместитель председателя Пентагона Колин Каль.

Перечень помощи для ВСУ, которые борются с российским вторжением, он не назвал. Однако Каль уточнил, что в него будут точно входить дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. "Это действительно то, что нужно украинцам", – сказал он.

По информации американских журналистов, Пентагон объявит о новом пакете военных поставок Украине на 675 миллионов долларов. Газета The Washington Post сообщает, что в него войдут не только новые ракеты для HIMARS, но и военный транспорт.

На своей странице в Твиттере Остин сообщил, что уже приземлился в Германии, где на авиабазе Рамштайн состоится встреча союзников Украины. "Десяти стран соберутся вместе, чтобы встретиться лично. Это доказательство непреклонной приверженности миру нашим украинским друзьям", – написал Остин.

