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Сегодня, 8 сентября, пройдет Рамштайн-5. США уже анонсировали новый пакет военной помощи

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Председатель Пентагона представит его на мероприятии

Сегодня, 8 сентября, пройдет Рамштайн-5. США уже анонсировали новый пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин объявит о новом пакете военной помощи Украине на пятой встрече в формате "Рамштайн". Она состоится в четверг, 8 сентября, в Германии. Об этом накануне, 7 сентября, сообщил заместитель председателя Пентагона Колин Каль.

Перечень помощи для ВСУ, которые борются с российским вторжением, он не назвал. Однако Каль уточнил, что в него будут точно входить дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. "Это действительно то, что нужно украинцам", – сказал он.

По информации американских журналистов, Пентагон объявит о новом пакете военных поставок Украине на 675 миллионов долларов. Газета The Washington Post сообщает, что в него войдут не только новые ракеты для HIMARS, но и военный транспорт.

На своей странице в Твиттере Остин сообщил, что уже приземлился в Германии, где на авиабазе Рамштайн состоится встреча союзников Украины. "Десяти стран соберутся вместе, чтобы встретиться лично. Это доказательство непреклонной приверженности миру нашим украинским друзьям", – написал Остин.

На этом фоне россия спрашивает о заседании СБ ООН на тему поставки западного оружия в Украину, как отметил постоянный представитель рф при ООН небензя.

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В статье: война с Россией Ллойд Остин Рамштайн Колин Каль
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