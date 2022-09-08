Более 600 оккупантов в сутки! Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 7 сентября
За среду уничтожено 125 единиц техники!
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.
За среду, 7 сентября, было уничтожено еще около 640 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии рф составляют около 51250 человек.
Потери россиян в технике
- танков ‒ 2112 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4557 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 1226 (+32) ед,
- РСЗО - 305 (+5) ед,
- средства ПВО - 159 (+3) ед,
- самолетов - 239 (+2) ед,
- вертолетов - 210 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4),
- крылатые ракеты – 214 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24) ед,
- специальная техника – 110 (+1).
Наибольшие потери россияне в среду понесли на Донецком направлении.
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