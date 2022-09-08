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ISW – о контрнаступлении на Харьковщине: ВСУ использовали тактическую внезапность, у россии – паника

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400 км земли снова наши

ISW – о контрнаступлении на Харьковщине: ВСУ использовали тактическую внезапность, у россии – паника

ОК Південь

Новина українською

Вооруженные силы Украины умело используют развертывание российских войск вдали от Изюма и Харькова, чтобы отвоевать территорию и угрожать российским наземным линиям связи в этом районе. Такие действия вызывают деморализованную реакцию пропагандистов из россии.

Об этом указывают в американском Институте изучения войны ISW. Аналитики считают, что ВСУ на юго-востоке Харьковщины могут использовать перебрасывание оккупантов на Южную ось для проведения авантюристического, но очень эффективного контрнаступления к северо-западу от Изюма.

"Украинские силы, вероятно, прибегли к тактической внезапности, чтобы 7 сентября продвинуться, по меньшей мере, на 20 км вглубь удерживаемой россией территории в восточной части Харьковской области и отбив примерно 400 квадратных километров".

"Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабах неожиданности для россиян. А это, вероятно, успешно деморализует российские силы".

В ISW подчеркивают, что операции ВСУ в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг. Это позволило украинским защитникам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма. Всего за период с 6 по 7 сентября украинские войска отвоевали около 400 квадратных километров территории.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
understandingwar.org

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