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В беларуси начались совместные с россией учения "по освобождению захваченных территорий"

Общие новости
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Господи, "повезло" же с соседями…

В беларуси начались совместные с россией учения "по освобождению захваченных территорий"

Минобороны Беларуси

Новина українською

8 сентября, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил беларуси, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение вооруженных сил республики беларусь. Оно продлится до 14 сентября. Так сказано в свежем официальном сообщении министерства обороны беларуси.

Учение якобы позволит беларусам на практике отработать следующие вопросы: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником; восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений; авиационная поддержка войск.

Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ предупреждали о совместных учениях беларуси, россии и стран ОДКБ на границе с Украиной. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, под "захваченными территориями" могут подразумеваться три области нашего государства. Это Волынская, Ровненская и Житомирская.

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В статье: война с Россией
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