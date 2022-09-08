В беларуси начались совместные с россией учения "по освобождению захваченных территорий"

8 сентября, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил беларуси, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение вооруженных сил республики беларусь. Оно продлится до 14 сентября. Так сказано в свежем официальном сообщении министерства обороны беларуси.

Учение якобы позволит беларусам на практике отработать следующие вопросы: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником; восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений; авиационная поддержка войск.

Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ предупреждали о совместных учениях беларуси, россии и стран ОДКБ на границе с Украиной. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, под "захваченными территориями" могут подразумеваться три области нашего государства. Это Волынская, Ровненская и Житомирская.