В беларуси начались совместные с россией учения "по освобождению захваченных территорий"
Господи, "повезло" же с соседями…
Минобороны Беларуси
8 сентября, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил беларуси, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя Министра обороны началось командно-штабное учение вооруженных сил республики беларусь. Оно продлится до 14 сентября. Так сказано в свежем официальном сообщении министерства обороны беларуси.
Учение якобы позволит беларусам на практике отработать следующие вопросы: ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником; восстановление контроля над Государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений; авиационная поддержка войск.
Напомним, 1 сентября в Генштабе ВСУ предупреждали о совместных учениях беларуси, россии и стран ОДКБ на границе с Украиной. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, под "захваченными территориями" могут подразумеваться три области нашего государства. Это Волынская, Ровненская и Житомирская.
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