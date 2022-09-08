Двое погибших, пятеро раненых: россияне обстреляли несколько районов Харькова

Жители Немышлянского и Слободского районов Харькова сообщили о взрывах в 10:07 по киевскому времени. Предварительно россияне нанесли удары из РСЗО. Глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов проинформировали о ситуации:

"российские оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова", – сообщил Синегубов. "Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два "прилета". Один в административный дом", – отметил Терехов.

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Двое погибших, пятеро раненых – в результате обстрела Индустриального района Харькова 8 сентября, об этом Синегубов позже сказал в комментарии для "Суспільне Харків".