Двое погибших, пятеро раненых: россияне обстреляли несколько районов Харькова
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Жители Немышлянского и Слободского районов Харькова сообщили о взрывах в 10:07 по киевскому времени. Предварительно россияне нанесли удары из РСЗО. Глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов проинформировали о ситуации:
"российские оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова", – сообщил Синегубов.
"Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два "прилета". Один в административный дом", – отметил Терехов.
Двое погибших, пятеро раненых – в результате обстрела Индустриального района Харькова 8 сентября, об этом Синегубов позже сказал в комментарии для "Суспільне Харків".
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