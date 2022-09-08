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"Окей. Эм. Окей". Опубликовано видео из кабинета Макрона от 24 февраля во время звонка Зеленского

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Эммануэль был очень обеспокоен!

"Окей. Эм. Окей". Опубликовано видео из кабинета Макрона от 24 февраля во время звонка Зеленского

Getty Images / Global Images Ukraine

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Журналистка Национального общественного радио Элеонора Бердсли опубликовала фрагмент видео, снятый в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля 2022 года – в день, когда россия начала полномасштабную войну против Украины.

На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли путин отправил войска в Украину:

"Отправил повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. То есть, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", – сообщил Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война. Окей. Эм. Окей", – отвечал Макрон.

"Я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему и скажут: "Стоп". Он остановится. Он вас послушает", – заявил тогда Зеленский.

Во время разговора с президентом Украины Макрон листал бумаги на своем столе, удивленно смотрел на помощников, прижимал руки к лицу, пытался демонстрировать беспокойство, но пользователи в Сети правильно отмечают, что у президента Франции так и не нашлось уверенных слов.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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