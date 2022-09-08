"Окей. Эм. Окей". Опубликовано видео из кабинета Макрона от 24 февраля во время звонка Зеленского
Эммануэль был очень обеспокоен!
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналистка Национального общественного радио Элеонора Бердсли опубликовала фрагмент видео, снятый в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля 2022 года – в день, когда россия начала полномасштабную войну против Украины.
На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли путин отправил войска в Украину:
"Отправил повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. То есть, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", – сообщил Зеленский.
"Это понятно. Это тотальная война. Окей. Эм. Окей", – отвечал Макрон.
"Я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему и скажут: "Стоп". Он остановится. Он вас послушает", – заявил тогда Зеленский.
Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022
Во время разговора с президентом Украины Макрон листал бумаги на своем столе, удивленно смотрел на помощников, прижимал руки к лицу, пытался демонстрировать беспокойство, но пользователи в Сети правильно отмечают, что у президента Франции так и не нашлось уверенных слов.
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