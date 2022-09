"Окей. Эм. Окей". Опубликовано видео из кабинета Макрона от 24 февраля во время звонка Зеленского

Журналистка Национального общественного радио Элеонора Бердсли опубликовала фрагмент видео, снятый в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля 2022 года – в день, когда россия начала полномасштабную войну против Украины.

На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли путин отправил войска в Украину:

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5