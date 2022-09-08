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HARM и многое другое на $675 млн. Байден утвердил новый пакет военной помощи для ВСУ

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Спасибо партнерам!

HARM и многое другое на $675 млн. Байден утвердил новый пакет военной помощи для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму 675 млн. долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на брифинге в рамках очередного заседания Контактной группы по обороне Украины.

В этот раз встреча проходит в оффлайн режиме на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии. Ллойд Остин подчеркнул, что партнеры в этот раз обсудили поддержку Украины в долгосрочной перспективе. А именно как страны могут работать вместе для подготовки украинских Вооруженных сил и улучшения своих собственных оборонно-промышленных баз в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи будет включать 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

Министерство обороны США передало Украине управляемые снаряды M982 Excalibur с GPS-наведением. Это новейшие высокоточные дальнобойные 155-мм боеприпасы, подходящие к любой ствольной артиллерии соответствующего калибра. Они стали необъявленным пополнением арсенала для ВСУ, собранного Вашингтоном для борьбы с российскими оккупантами, как сообщает Bloomberg. Издание ссылается на ранее не разглашавшиеся бюджетные документы.

Excalibur впервые был использован в Ираке в 2007 году во время громкого убийства лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его подельников. Снаряды способны поразить цель на расстоянии 40,5 км.

Читайте такжеСегодня, 8 сентября, пройдет Рамштайн-5. США уже анонсировали новый пакет военной помощи

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В статье: война с Россией Джо Байден ВСУ Пентагон Ллойд Остин Рамштайн
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