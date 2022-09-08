HARM и многое другое на $675 млн. Байден утвердил новый пакет военной помощи для ВСУ

Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на сумму 675 млн. долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября на брифинге в рамках очередного заседания Контактной группы по обороне Украины.

В этот раз встреча проходит в оффлайн режиме на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии. Ллойд Остин подчеркнул, что партнеры в этот раз обсудили поддержку Украины в долгосрочной перспективе. А именно как страны могут работать вместе для подготовки украинских Вооруженных сил и улучшения своих собственных оборонно-промышленных баз в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи будет включать 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) September 8, 2022

Министерство обороны США передало Украине управляемые снаряды M982 Excalibur с GPS-наведением. Это новейшие высокоточные дальнобойные 155-мм боеприпасы, подходящие к любой ствольной артиллерии соответствующего калибра. Они стали необъявленным пополнением арсенала для ВСУ, собранного Вашингтоном для борьбы с российскими оккупантами, как сообщает Bloomberg. Издание ссылается на ранее не разглашавшиеся бюджетные документы.

Excalibur впервые был использован в Ираке в 2007 году во время громкого убийства лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его подельников. Снаряды способны поразить цель на расстоянии 40,5 км.