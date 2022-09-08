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"Пора готовиться к заплыву, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса". Минобороны – оккупантам из Крыма

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"Пора готовиться к заплыву, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса". Минобороны – оккупантам из Крыма

УП

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Министерство обороны Украины в очередной раз потроллило российских орков. В частности, захватчикам во временно захваченном Крыму в ведомстве посоветовали готовиться к заплыву. Сообщение появилось на странице Минобороны в Твиттере:

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде".

Накануне в Минобороны потролили орков, что они периодически заявляют о якобы уничтожении переданных Украине американских РСЗО HIMARS.

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В статье: война с Россией
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