"Пора готовиться к заплыву, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса". Минобороны – оккупантам из Крыма

Министерство обороны Украины в очередной раз потроллило российских орков. В частности, захватчикам во временно захваченном Крыму в ведомстве посоветовали готовиться к заплыву. Сообщение появилось на странице Минобороны в Твиттере:

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде".

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022

Накануне в Минобороны потролили орков, что они периодически заявляют о якобы уничтожении переданных Украине американских РСЗО HIMARS.