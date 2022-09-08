"Пора готовиться к заплыву, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса". Минобороны – оккупантам из Крыма
Троллинг
УП
Министерство обороны Украины в очередной раз потроллило российских орков. В частности, захватчикам во временно захваченном Крыму в ведомстве посоветовали готовиться к заплыву. Сообщение появилось на странице Минобороны в Твиттере:
"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде".
The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022
It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.
BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim.
Накануне в Минобороны потролили орков, что они периодически заявляют о якобы уничтожении переданных Украине американских РСЗО HIMARS.
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