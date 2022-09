"Пора готовиться к заплыву, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса". Минобороны – оккупантам из Крыма

Министерство обороны Украины в очередной раз потроллило российских орков. В частности, захватчикам во временно захваченном Крыму в ведомстве посоветовали готовиться к заплыву. Сообщение появилось на странице Минобороны в Твиттере:

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim.