Фонд Повернись живим приобрел для ВСУ более 10 специальных бронированных машин
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Повернись живим
Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил в своем Facebook о приобретении бронированных машин для украинских защитников.
"Наконец, это произошло. Фонд Повернись живим реализовал первое соглашение на бронетехнику, 11 специальных бронированных машин LC-79 APC-SH Fighter-2. Начавшаяся еще в марте закупка, и только с третьего соглашения была успешно реализована! Это следующий шаг в обеспеченные армии автотехникой – не только новыми пикапами, но и классом выше – легкими броневиками, а в перспективе – и полноценной бронетехникой!"
"Стоимость закупки – 2,321 млн €. LC-79 – это проверенная десятилетиями эксплуатации Toyota Land Cruider 79, забронированная в соответствии со 2-м уровнем STANAG 4569 стран НАТО, держит бронебойные шары из АКМа и со стальным сердечником из пулемета. Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 м, а противоминная защита – подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса. Машины будут вооружены штатными пулеметами 12,7/7,62-мм или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках. СБА будут переданы в 36 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского — защитникам "Азовстали", активным участникам освобождения украинского юга".
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