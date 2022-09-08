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Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев

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Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, о необъявленном визите в Украину первыми узнали западные журналисты. Об этом пишет AFP.

Как пишет Reuters со ссылкой на должностного лица в Госдепе, сегодня Блинкен намерен объявить о выделении США дополнительных 2 млрд долларов военной помощи для Украины и еще 18 стран, которым грозит российская агрессия. Речь идет о $2 млрд кредитов и грантов для Украины и ее соседей – на закупку американской военной техники.

Отметим, что визит проходит на фоне очередного заседания международной Контактной группы по обороне Украины в Германии. На ней глава Пентагона Ллойд Остин уже объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 675 млн долларов.

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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