Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев
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Getty Images / Global Images Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, о необъявленном визите в Украину первыми узнали западные журналисты. Об этом пишет AFP.
Как пишет Reuters со ссылкой на должностного лица в Госдепе, сегодня Блинкен намерен объявить о выделении США дополнительных 2 млрд долларов военной помощи для Украины и еще 18 стран, которым грозит российская агрессия. Речь идет о $2 млрд кредитов и грантов для Украины и ее соседей – на закупку американской военной техники.
Отметим, что визит проходит на фоне очередного заседания международной Контактной группы по обороне Украины в Германии. На ней глава Пентагона Ллойд Остин уже объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 675 млн долларов.
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