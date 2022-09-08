Reuters: Европейский союз и США увеличили импорт российского алюминия и никеля
Были вынуждены?
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский Союз и Соединенные Штаты увеличили закупку ключевых промышленных металлов у россии, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные российско-украинской войной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на базу данных ООН Comtrade.
Импорт алюминия и никеля из россии в ЕС и США за март-июнь вырос на 70%, а за этот период общая стоимость закупок составила почти 2 миллиарда долларов. Цены на оба металла подскочили вскоре после того, как россия начала войну против Украины.
Были опасения, что санкции или сложная логистика заблокируют эти поставки, но они оказались безосновательными, потому что данные показывают, что российский экспорт в течение марта-июня был относительно высоким. Поставки металлов указывают на то, что странам Запада тяжело оказывать давление на российскую экономику.
"Экономика россии показала лучшие результаты, чем ожидалось, а курс рубля вырос, потому что высокие доходы от нефти помогли компенсировать влияние санкций".
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