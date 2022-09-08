Страны Балтии и Польша закрывают свои границы для россиян с шенгенскими визами

Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь с 18 на 19 сентября закроют свою границу на въезд для россиян с шенгенскими визами, целью которых является туризм. Об этом на брифинге 8 сентября заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу:

"Политическая воля Эстонии состоит в том, что в ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан россии. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах Европейского Союза".

Каллас выделила вопросы безопасности как одну из причин введения ограничений на въезд, поскольку Эстония не может контролировать всех прибывающих. Она отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для тех, кто посещает членов семьи, диссидентов и тех, у кого есть вид на жительство.