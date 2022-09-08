ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области
Украинская Армия вклинилась в оборону россиян в Харьковской области
Генштаб ЗСУ
Во время ведения активных действий на Харьковском направлении Украинская Армия освободила более 20 населенных пунктов.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
"ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", - отметил бригадный генерал. В то же время он не стал уточнять, какие именно населенные пункты были освобождены.
Заметим, что российские телеграмм-каналы в последние несколько дней сообщают о больших проблемах оккупационных войск в Балаклее и угрозе Купянску, который стал важным логистическим узлом для армии России.
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