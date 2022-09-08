ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области

Во время ведения активных действий на Харьковском направлении Украинская Армия освободила более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", - отметил бригадный генерал. В то же время он не стал уточнять, какие именно населенные пункты были освобождены.

Заметим, что российские телеграмм-каналы в последние несколько дней сообщают о больших проблемах оккупационных войск в Балаклее и угрозе Купянску, который стал важным логистическим узлом для армии России.