А как же Ихтамнет? На россии установили мемориальную доску снайперу, уничтоженному на Донбассе в 2014-м

Российские СМИ сообщили, что в Липецкой области открыли очередную мемориальную доску в честь уничтоженного в Украине российского военного.

Казалось, учитывая масштабы потери россиян после начала полномасштабного вторжения, ничего особенного. Но дата смерти снайпера-разведчика из спецназа – 7 августа 2014 года.

Глава Долгоруковского района Юрий Сараев рассказал детали: «Ивану Медведеву было всего 23. Он служил по контракту в тамбовской части специального назначения старшим разведчиком и снайпером. В июне 2014 года Медведев был отправлен в командировку в Ростовскую область, а затем его отряд направили в Украину, где Иван и погиб».

Этот факт интересен тем, что все восемь лет с момента оккупации Крыма и нападения на восточную часть Украины россия утверждала, что ее войска не участвуют в боевых действиях, а это все «простые работяги и шахтеры» воюют за свою независимость от Киева.