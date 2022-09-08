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Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО

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Спокойствия оккупантам нет нигде

Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО

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Новина українською

Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.

Момент взрыва был опубликован в соцсетях.

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Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, которые пытаются выехать из оккупированных территорий.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
08.09.2022 в 17:01
Интересно, как же теперь мирные украинцы будут выезжать с оккупации?
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