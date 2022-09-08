Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО

Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.

Момент взрыва был опубликован в соцсетях.

Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, которые пытаются выехать из оккупированных территорий.