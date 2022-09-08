Оккупантам прилетело на блокпосту Тарелка в захваченной Васильевке - ВИДЕО
Спокойствия оккупантам нет нигде
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Российским захватчикам прилетело на блокпост "Тарелка" в оккупированной Васильевке в Запорожской области.
Момент взрыва был опубликован в соцсетях.
Блокпост "Тарелка" известен тем, что на нем оккупанты больше всего издевались над мирными украинцами, которые пытаются выехать из оккупированных территорий.
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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
08.09.2022 в 17:01
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