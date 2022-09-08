Госдеп США: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают
Россия платит высокую цену
Санкции против России работают, несмотря на попытки российского диктатора Путина убедить мир в обратном.
Как сообщает CNBC, об этом заявил представитель Госдепа США.
"Санкции и экспортный контроль работают, и президент Путин отчаянно пытается убедить мир в обратном", – сказал он.
"Несмотря на комментарии президента Путина на Восточном экономическом форуме, Россия платит высокую цену за его полномасштабную войну против Украины, которая продолжает приводить к возрастающим издержкам. ... Экономика России уязвима к отрезанию от мировой экономики и, безусловно, пострадает от продолжительного спада экономической активности", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Он заявил, что желание Путина завоевать другую страну привело к "гибели десятков тысяч российских солдат, заставило 14 миллионов украинских граждан бежать со своих территорий, а также превратило исторические города в руины".
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