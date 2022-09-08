"Украинцы просто уничтожают все и вся" - очередной перехват скулящего оккупанта от СБУ
Ад для оккупантов под Изюмом
Генштаб ЗСУ
Украинские военные устроили настоящий ад оккупантам под Изюмом. Враг начал сомневаться в том, что ему удастся хоть куда-то продвинуться.
Об этом пишет СБУ.
Точность и мощность ударов наших бойцов заставили оккупантов паниковать.
В перехваченном разговоре оккупант жалуется жене на то, как украинские бойцы умело уничтожили базу, где враг сохранял топливо и технику.
"Ну украинцы вообще разошлись. Просто уничтожают все и вся. Они вычисляют и везде бьют", - рассказывает оккупант.
Также враг раскрыл подробности вчерашнего удара по базе оккупантов.
"Вчера ночью уничтожили базу... эту, куда возят бензин... сколько там техники! Ну, не знаю о людях, ничего не говорят, как всегда, но, скорее всего, много! Там очень много людей жили. Там разные части... вот какой нам конец. Все уничтожили", - скулит оккупант.
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