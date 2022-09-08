Новый пакет военной помощи от США на $675 млн. Что в него вошло
Официальная информация от Пентагона
Marine Corps Cpl. Patrick King
Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- дополнительные высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;
- более 5000 противотанковых систем;
- 1000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 БМП;
- приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, Госдеп уведомил Конгресс о намерении выделить 2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование - 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 соседей страны из региона.
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