Новый пакет военной помощи от США на $675 млн. Что в него вошло

Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 5000 противотанковых систем;

1000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 БМП;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, Госдеп уведомил Конгресс о намерении выделить 2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование - 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 соседей страны из региона.