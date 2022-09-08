Активизация партизанского движения, оборонительные бои на Донбассе - сводка Генштаба за 8 сентября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 8 сентября.

Идут сто девяносто седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля территории Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей.

Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение текущих суток враг нанес:

4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;

15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.

Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории по воздушному пространству и территории этой страны.

На других направлениях противник продолжил огненное поражение по военным и гражданским объектам:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Большой Прикол и Проходы Сумской области;

на Харьковском направлении, из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;

на Славянском направлении – Славянск, Вернополье, Долина, Краснополье и Новая Дмитровка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Раздолевка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и Веселое;

на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;

на Запорожском направлении – возле Новоандреевки, Новополья и Времовки;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленая Роща, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.

В результате успешных действий партизанского движения во взаимодействии с артиллерией Сил обороны вражеские подразделения имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

В целях противодействия утечке информации о перемещении оккупационных подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное вооруженные силы российской федерации усилили фильтрационные меры.

На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к так называемым "референдумам", оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться к своим домам до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают национализировать.

В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр".

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибривное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок наших войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются.