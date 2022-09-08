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Зеленский: С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории

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Традиционное вечернее обращение президента к украинцам

Зеленский: С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории

Новина українською

В четверг, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное вечернее видеообращение к нации.

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"В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.

Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на юге, и на востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага.

Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел", - сказал Зеленский

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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