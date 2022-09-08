Зеленский: С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории
Традиционное вечернее обращение президента к украинцам
В четверг, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное вечернее видеообращение к нации.
"В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.
Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на юге, и на востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага.
Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел", - сказал Зеленский
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