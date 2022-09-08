Зеленский: С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории

В четверг, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал свое традиционное вечернее видеообращение к нации.

Читайте также Зеленский: На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины

"В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.

Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на юге, и на востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага.

Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел", - сказал Зеленский