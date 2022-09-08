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Новым королем Великобритании стал Карл III

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Боже, храни короля

Новым королем Великобритании стал Карл III

фото из свободных источников

Новина українською

Британская корона сегодня переходит королю Карлу III, заявила премьер Британии Лиз Трасс.

"Сегодня корона переходит… нашему новому монарху… Его Величеству королю Карлу III", — сказала она собравшимся на Даунинг-стрит.

Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, стал третьим монархом под этим именем.

Трасс, выступая перед журналистами, заявила, что "Великобритания вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю". Она отметила, что уход королевы Елизаветы II стал огромным шоком для нации и всего мира.

"Мы полностью опустошены", — добавила премьер.

Впервые более чем за 70 лет изменится первая строка гимна страны: вместо "Боже, храни королеву" — "Боже, храни короля".

Телеканал CNN сообщает, что после смерти королевы Елизаветы II флаги на Даунинг-стрит приспущены.

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В статье: война с Россией
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