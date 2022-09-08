Новым королем Великобритании стал Карл III

Британская корона сегодня переходит королю Карлу III, заявила премьер Британии Лиз Трасс.

"Сегодня корона переходит… нашему новому монарху… Его Величеству королю Карлу III", — сказала она собравшимся на Даунинг-стрит.

Принц Чарльз, который взял себе имя Карл, стал третьим монархом под этим именем.

Трасс, выступая перед журналистами, заявила, что "Великобритания вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю". Она отметила, что уход королевы Елизаветы II стал огромным шоком для нации и всего мира.

"Мы полностью опустошены", — добавила премьер.

Впервые более чем за 70 лет изменится первая строка гимна страны: вместо "Боже, храни королеву" — "Боже, храни короля".

Телеканал CNN сообщает, что после смерти королевы Елизаветы II флаги на Даунинг-стрит приспущены.