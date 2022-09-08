"Все на своих местах" - Зеленский официально заявил, что ВСУ освободили Балаклею
Слава Украине!
фото из свободных источников
ВСУ освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под вольным украинским небом.
Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине", - написал Зеленский.
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