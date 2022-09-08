"Все на своих местах" - Зеленский официально заявил, что ВСУ освободили Балаклею

ВСУ освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также Зеленский: На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под вольным украинским небом.

Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине", - написал Зеленский.