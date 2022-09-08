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"Все на своих местах" - Зеленский официально заявил, что ВСУ освободили Балаклею

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Слава Украине!

"Все на своих местах" - Зеленский официально заявил, что ВСУ освободили Балаклею

фото из свободных источников

Новина українською

ВСУ освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под вольным украинским небом.

Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине", - написал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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