МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил позицию по санкциям в отношении российских спортсменов.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию в Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

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Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в россии, все это остается в силе", – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.