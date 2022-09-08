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МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

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Рекомендации МОК остаются в силе

МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

фото из свободных источников

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил позицию по санкциям в отношении российских спортсменов.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию в Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

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Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в россии, все это остается в силе", – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Напомним, что в феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за полномасштабной военной агрессии россии против Украины.

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В статье: МОК война с Россией
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Источник:
РСпорт

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