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Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, новый тренер Челси. Главные новости за 8 сентября

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А также транслятор сборной Украины и возвращение Розе в Бундеслигу

Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, новый тренер Челси. Главные новости за 8 сентября

Фото: Getty Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 сентября

Динамо уступило Фенербахче в первом туре Лиги Европы

Групповой раунд Лиги Европы начался для киевского “Динамо” с поражения “Фенербахче”. Турецкая команда вышла вперед благодаря голу Густаво Энрике на 35-й минуте, но Виктор Цыганков после перерыва сравнял счет, воспользовавшись пасом Буяльского. Однако последнее слово осталось все же за “Фенербахче”. На 90+2 минуте экс-форвард “Челси” Миши Батшуайи установил окончательныйсчет – 2:1 в пользу турецкого клуба.

СК Днепр-1 минимально уступил АЗ Алкмару

Продолжается серия поражений “СК Днепр-1” в еврокубках. В первом туре Лиги конференций один из лидеров чемпионата Украины играл в Словакии с нидерландским клубом “АЗ” Алкмар и уступил сопернику с минимальным счетом (0:1). Единственный гол на 63-й минуте забил Дани де Вит.

Челси назначал Грэма Поттера новым тренером

Менее чем через сутки после увольнения Томаса Тухеля лондонский “Челси” объявил о назначении нового менеджера. Команду возглавил 47-летний английский тренер Грэм Поттер, работавший ранее с “Брайтоном”. Контракт заключен на пять лет. Новый тренер “Челси” будет получать 12 млн фунтов в год, южное побережье на Лондон сменили с Поттером и пять его помощников. Компенсация “Брайтону” составила по разным оценкам от 15 до 20 млн фунтов.

РБ Лейпциг определился со преемником Тедеско

Быстро произвел тренерскую рокировку и “РБ Лейпциг”, уволивший Доменико Тедеско после матча с “Шахтером”. “Красных быков” возглавил 45-летний Марко Розе, который ранее работал в “Боруссии” Дортмунд”, “Боруссии” Менхегладбах и “РБ Зальцбург”. Соглашение с Розе подписано на два года.

Матчи сборной Украины осенью будет показывать канал ICTV

Осенние поединки национальной сборной Украины будет транслировать телеканал ICTV, утверждает журналист Игорь Бурбас. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее права на показ матчей сборной принадлежали компании “Медиа Группа Украина”.

Поражение Манчестер Юнайтед, победа Зинченко и Арсенала

Серия из четырех побед “Манчестер Юнайтед” была прервана домашним поражением “Реал Сосьедаду” в первом туре Лиги Европы. МЮ, при участии Роналду, уступил баскской команде 0:1. А лондонский “Арсенал” при участии Зинченко, вышедшего на замену во втором тайме, переиграл швейцарский “Цюрих” 2:1.

С остальными результатами матчей Лиги Европы и Лиги конференций вы можете ознакомиться в соответствующих разделах.

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