Есть жертвы и разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину и Харьков

Ночь с одной тревогой и одним обстрелом в Днепропетровской области. оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию. Люди не пострадали. Изуродованы дачные дома и хозяйственные постройки. Информация по разрушениям уточняется. В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно.

Ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. По данным мэра города Игоря Терехова, поврежден один из вузов, на место выехали представители ГСЧС. В Киевском районе города попали в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Пожара нет. Предварительно обстрел велся реактивные системы залпового огня.

Под ударами орков оказалась и Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также враг бил по Николаевщине. Сегодня, 9 сентября, в 05:30 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет. Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской громады. В результате чего обесточена вся громада.