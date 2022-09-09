Есть жертвы и разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину, Николаевщину и Харьков
Проклятые нелюдии
Резниченко Телеграм-канал
Ночь с одной тревогой и одним обстрелом в Днепропетровской области. оккупационные войска еще раз накрыли огнем Никопольский район. Направили на него свою тяжелую артиллерию. Люди не пострадали. Изуродованы дачные дома и хозяйственные постройки. Информация по разрушениям уточняется. В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно.
Ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. По данным мэра города Игоря Терехова, поврежден один из вузов, на место выехали представители ГСЧС. В Киевском районе города попали в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Пожара нет. Предварительно обстрел велся реактивные системы залпового огня.
Под ударами орков оказалась и Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также враг бил по Николаевщине. Сегодня, 9 сентября, в 05:30 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет. Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской громады. В результате чего обесточена вся громада.
Популярное сейчас
- Вратарь Шерифа Максим Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы против Омонии
- ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога
- Фенербахче – Динамо. 1:1. Цыганков сравнивает - ВИДЕО
- Украинские воины захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ под Балаклеей - ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 09:07 Украинские Есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину и Харьков
- 08:35 Украинские Ночью и под утро россияне обстреливали Днепропетровщину, Славянск и Харьков – сбит вражеский БПЛА
- 10:46 Украинские Нефтебаза и жилой дом. Появились подробности утренних ударов россии по Кривому Рогу и Харькову