ВСУ на юге Украины в течение суток атаковали паромную переправу и ударили по районам сосредоточения вооружения россиян. Об этом сообщает ОК "Юг". Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.

Потери врага за боевой день составляют: 59 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходных орудия артиллерии "Пион", самоходная гаубица "Мста-С", 3 самоходных артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и 6 единиц автобронетехники. Уничтожено 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке. Также было сбито два вражеских беспилотника.

Украинская авиация за сутки нанесла удары по 15 районам сосредоточения орков, уничтожен вражеский вертолет Ка-52. Авиация ВСУ за прошедшие сутки (8 сентября) осуществила более 20 ударов по противнику для поддержки действий украинских наземных группировок. В результате российская армия понесла потери в живой силе и технике. В частности, целями украинских пилотов стали 15 районов сосредоточения солдат и техники вс россии.