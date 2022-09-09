Снова более 600 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 сентября
Более 100 единиц техники в сутки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом данных за четверг, 8 сентября.
Второй день подряд Генштаб отчитывается об уничтожении за сутки более шести сотен оккупантов, в этот раз - 650. Таким образом, общие потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют 51900 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 2122 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,
- РСЗО - 306 (+1) ед,
- средства ПВО - 159 (+0) ед,
- самолетов - 239 (+0) ед,
- вертолетов - 211 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
- крылатые ракеты – 214 (+0),
- корабли - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
- специальная техника – 114 (+4).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
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