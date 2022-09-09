Снова более 600 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом данных за четверг, 8 сентября.

Второй день подряд Генштаб отчитывается об уничтожении за сутки более шести сотен оккупантов, в этот раз - 650. Таким образом, общие потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют 51900 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 2122 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,

РСЗО - 306 (+1) ед,

средства ПВО - 159 (+0) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 211 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),

крылатые ракеты – 214 (+0),

корабли - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,

специальная техника – 114 (+4).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.