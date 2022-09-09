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Снова более 600 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 сентября

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Более 100 единиц техники в сутки

Снова более 600 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 сентября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом данных за четверг, 8 сентября.

Второй день подряд Генштаб отчитывается об уничтожении за сутки более шести сотен оккупантов, в этот раз - 650. Таким образом, общие потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют 51900 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2122 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 4575 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,
  • РСЗО - 306 (+1) ед,
  • средства ПВО - 159 (+0) ед,
  • самолетов - 239 (+0) ед,
  • вертолетов - 211 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
  • крылатые ракеты – 214 (+0),
  • корабли - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
  • специальная техника – 114 (+4).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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