Аналитики ISW считают, что ВСУ смогут освободить Купянск в течение трех суток
Держим кулаки
Генштаб ВСУ
Украинские войска, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит для россиян пути поставок на востоке Украины. Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).
"Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла россии в Купянске. Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи с Изюмом".
Украинские власти 8 сентября объявили, что ВСУ продвинулись на 50 км вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма. В то же время министерство нападения россии не обнародовало ни одного заявления о продвижении ВСУ в Харьковской области.
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