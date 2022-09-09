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Аналитики ISW считают, что ВСУ смогут освободить Купянск в течение трех суток

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Аналитики ISW считают, что ВСУ смогут освободить Купянск в течение трех суток

Генштаб ВСУ

Новина українською

Украинские войска, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит для россиян пути поставок на востоке Украины. Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

"Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла россии в Купянске. Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи с Изюмом".

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Украинские власти 8 сентября объявили, что ВСУ продвинулись на 50 км вглубь российских оборонных позиций к северу от Изюма. В то же время министерство нападения россии не обнародовало ни одного заявления о продвижении ВСУ в Харьковской области.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
ISW

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