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В Белгороде взорвалась ракета, запущенная по Украине – несколько улиц и поселков остались без электричества

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В Белгороде взорвалась ракета, запущенная по Украине – несколько улиц и поселков остались без электричества

россми

Новина українською

В российском Белгороде в ночь на 8 сентября произошел взрыв подстанции рядом с военкоматом. Есть версия, что в подстанцию попала ракета, запущенная в сторону Украины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики.

В результате около десяти улиц областного центра и несколько белгородских поселков остались без электричества. Отмечаются также сложности с водоснабжением, а местные сообщают о пробках на дорогах.

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Инцидент произошел именно в то время, когда российские войска проводили очередные ракетные обстрелы территории Харькова. Перебои с электроснабжением возникли примерно в час ночи.

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В статье: война с Россией
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