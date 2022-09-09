В Белгороде взорвалась ракета, запущенная по Украине – несколько улиц и поселков остались без электричества
Бумеранг!
россми
В российском Белгороде в ночь на 8 сентября произошел взрыв подстанции рядом с военкоматом. Есть версия, что в подстанцию попала ракета, запущенная в сторону Украины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики.
В результате около десяти улиц областного центра и несколько белгородских поселков остались без электричества. Отмечаются также сложности с водоснабжением, а местные сообщают о пробках на дорогах.
Инцидент произошел именно в то время, когда российские войска проводили очередные ракетные обстрелы территории Харькова. Перебои с электроснабжением возникли примерно в час ночи.
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