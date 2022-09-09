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Футболист-изменник. Экс-игрок сборной Украины вернулся в россию

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(4 голосов)

Предал свою родину

Футболист-изменник. Экс-игрок сборной Украины вернулся в россию

Фото: фк урал

Новина українською

Очередной украинский футболист пробил дно. 36-летний защитник Денис Кулаков вернулся в российский клуб "Урал", несмотря на военную агрессию рф в Украине.

Кулаков оказался в заявке екатеринбургского клуба на текущий сезон. О чем свидетельствуют данные на официальном сайте команды. Интересно, что в марте этого года была информация, что Денис прекратил контракт с "уралом".

Напомним, Кулаков родился в Изюме, Харьковской области. Ранее он поиграл за донецкий "Шахтер", "Ильичевец", полтавскую "Ворсклу", "Днепр" и харьковский "Металлист". Два раза выходил в футболке национальной сборной Украины.

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Футболист-изменник. Экс-игрок сборной Украины вернулся в россию - изображение 1

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В статье: Денис Кулаков "Урал" (Екатеринбург) война с Россией
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