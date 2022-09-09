Есть раненые. россияне снова обстреляли Харьков из РСЗО – попали в детский сад и частные дома (upd)

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о прилетах в один из районов города.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад, пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется".

"Есть попадания в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города. На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети".

Напомним, что ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – поврежден один из вузов. В Киевском районе города попали в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Под ударами орков оказалась и Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла.