  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россияне снова обстреляли Харьков из РСЗО – попали в детский сад и частные дома
В тренде

россияне снова обстреляли Харьков из РСЗО – попали в детский сад и частные дома

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Нелюди

россияне снова обстреляли Харьков из РСЗО – попали в детский сад и частные дома

Alerts

Новина українською

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о прилетах в один из районов города.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад, пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется".

"Есть попадания в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города. На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них дети".

Напомним, что ночью оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – поврежден один из вузов. В Киевском районе города попали в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Под ударами орков оказалась и Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла.

Читайте такжеАналитики ISW считают, что ВСУ смогут освободить Купянск в течение трех суток

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Игорь Терехов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/ihor_terekhov

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде