Спикер командования Воздушных сил: Истребители типа F-16 Украине нужны уже сегодня, но есть риски
Это объяснимо
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В условиях полномасштабной войны с россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16. Однако перед тем как их получать, нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам пока еще не ведется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16.
"Пока США выделили 100 миллионов для того, чтобы их реализовать в 2023 году. Но для этого надо определиться с типом самолета, которые нам предоставят наши партнеры. У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, которые уже имеют определенный опыт и знание языка".
Спикер Воздушных сил объясняет, что эти истребители – это уже некая "вишенка на торте", то есть самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники, но их не так просто нам их передать.
"Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не 6 лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители".
Впрочем, он отмечает, Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня.
"А это невозможно. Ведь они требуют не только обучения пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику – военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы".
В-третьих, по его словам, нужно адаптировать нашу аэродромную инфраструктуру к этой технике.
"Это в частности создание средств управления, средств связи и главное – адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо бетонного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить искусственное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику".
Получит ли Украина эти самолеты в рамках ленд-лиза? Спикер Воздушных сил допускает такую возможность, но говорит, что пока это не является целесообразным.
"Они (истребители) будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово: и пилоты, и инженерный состав, и инфраструктура".
Это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения. F-16 пользуется успехом на международном рынке и состоит на вооружении 25 стран, что делает его наиболее распространенным боевым самолетом в мире. Стоимость одной единицы F-16 (1975 год) составляет 4,5 млн долларов. При этом модернизированный F-16D Block 52 стоит на рынке около 34 млн долларов.
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