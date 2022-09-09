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За прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили 6 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52

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За прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили 6 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52

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За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил сбиты шесть вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, около 13.30, в Донецкой области, зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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"Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадилокационными ракетами AGM-88 HARM", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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