За прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили 6 вражеских беспилотников и вертолет Ка-52
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За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил сбиты шесть вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, около 13.30, в Донецкой области, зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
"Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по враждебным позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадилокационными ракетами AGM-88 HARM", - говорится в сообщении.
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