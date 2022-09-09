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Стало известно, сколько сейчас необходимо денег на восстановление Украины – эта сумма будет расти

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Стало известно, сколько сейчас необходимо денег на восстановление Украины – эта сумма будет расти

Getty Images / Global Images Ukraine

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На восстановление Украины при текущем уровне разрушений от войны понадобится 349 млрд долларов. Эта сумма возрастет в ближайшие месяцы, поскольку активные боевые действия продолжаются.

К такой общей оценке пришли правительство Украины, Европейская комиссия (ЕК) и Всемирный банк (ВБ), как сообщила пресс-служба ЕК.

Это первая всесторонняя оценка (RDNA) последствий войны в 20 разных секторах украинской экономики. Это больше, чем ВВП Украины в 2021 году – в 1,5 раза. По оценкам RDNA, в течение следующих 36 месяцев понадобится 105 млрд долларов для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения, подготовка к зиме, поддержка сельского хозяйства и ремонт жизненно важных транспортных путей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ec.europa.eu

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