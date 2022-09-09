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В Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ

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Если о нем не говорить, значит его нет

В Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине и переадресовал его в Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", - сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоена администрация президента России происходящим, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны РФ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.09.2022 в 18:42
На россии одни дебилы.
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олег донецьк Украіна (донецьк)
09.09.2022 в 18:21
твари косят под дурака.способны только отвечать по мирным жителям шакалы
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