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Вокзал в узнаваемой панамке: как город Калуш встретит юбилейного пассажира "Стефания-экспресса"

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Вокзал в узнаваемой панамке: как город Калуш встретит юбилейного пассажира "Стефания-экспресса"

Укрзалізниця

Новина українською

В Калуше вокзал украсили розовой панамкой, символом группы Kalush Orchestra, которая в этом году победила на "Евровидении".

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"Сегодня вокзал в Калуше выглядит немного необычно, ведь вечерним рейсом будет отправляться особый рейс "Стефания экспресса". Особенность его в том, что на борту будет 100 000 пассажир поезда с момента его переименования и обновления после победы песни "Стефания" на Евровидении".

"Юбилейный пассажир еще не знает о своем сюрпризе, но Kalush Orchestra уже его подготовили, он ждет в нужном месте. А еще благодарим Visit Ukraine за праздничное видоизменение вокзала: теперь звучание песни "Стефания" на отправку экспресса станет еще более органичным, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону".

Вокзал в узнаваемой панамке: как город Калуш встретит юбилейного пассажира "Стефания-экспресса" - изображение 1

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В статье: война с Россией KALUSH
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Источник:
t.me/UkrzalInfo

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