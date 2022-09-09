Вокзал в узнаваемой панамке: как город Калуш встретит юбилейного пассажира "Стефания-экспресса"

В Калуше вокзал украсили розовой панамкой, символом группы Kalush Orchestra, которая в этом году победила на "Евровидении".

"Сегодня вокзал в Калуше выглядит немного необычно, ведь вечерним рейсом будет отправляться особый рейс "Стефания экспресса". Особенность его в том, что на борту будет 100 000 пассажир поезда с момента его переименования и обновления после победы песни "Стефания" на Евровидении".

"Юбилейный пассажир еще не знает о своем сюрпризе, но Kalush Orchestra уже его подготовили, он ждет в нужном месте. А еще благодарим Visit Ukraine за праздничное видоизменение вокзала: теперь звучание песни "Стефания" на отправку экспресса станет еще более органичным, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону".