Россияне объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Российские оккупанты объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области после того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания со ссылкой на так называемого "главу Купянского района Харьковской области" Максима Губина

"Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована.

Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в "ЛНР" в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области – ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - заявил коллаборант.

По данным ТАСС, "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

"РИА Новости" сообщают, что "женщин с детьми из районов Харьковской области" примет "в своих здравницах Краснодарский край".

Пропагандистские СМИ отмечают, что "обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной", но российские военные якобы "удерживают город".