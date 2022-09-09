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Россия задействовала в войне в Украине более 80% своих сухопутных войск - Генсек НАТО

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Столтенберг также заверил Украину в дальнейшей поддержке

Россия задействовала в войне в Украине более 80% своих сухопутных войск - Генсек НАТО

Фото: nato.int

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск.

Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Сейчас более 80% сухопутных войск России вовлечены в войну в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять любую угрозу для любой страны-члена НАТО. Итак, мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается", - сказал Столтенберг.

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Генсек подчеркнул, что союзники должны быть готовы к долгосрочной перспективе, и поэтому НАТО контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.

"Мы создали структуры здесь, в НАТО, по оборонному планированию, возможностям, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, что мы пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине, но это не только поддержка Украины – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны", – сказал он.

Столтенберг также заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

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В статье: война с Россией Йенс Столтенберг
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