Совет ЕС согласовал предоставление дополнительных 5 млрд евро помощи Украине
Первый транш в размере 1 млрд евро Украина получила в июле
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Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии.
Первый транш макрофина в размере 1 млрд евро страна получила в июле. Всего программа макроэкономической поддержки Украины составляет 9 млрд. евро.
"После июльской договоренности о предоставлении EUR1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере EUR5 млрд", – говорится в сообщении.
Министр финансов Збинек Станюра отметил, что новый кредит в размере 5 млрд евро пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".
На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции главы страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.
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