В освобожденной Балаклее начались фильтрационные мероприятия - ФОТО
ГБР подключилось к делу
dbr.gov.ua
Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) фильтрационные мероприятия и следственные действия.
Об этом сообщает ГБР.
"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывая информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.
Целью таких мероприятий в ГБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их прихвостней.
Правоохранители неоднократно подчеркивали, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности.
Напомним, что украинские военные
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