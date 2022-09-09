В освобожденной Балаклее начались фильтрационные мероприятия - ФОТО

Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) фильтрационные мероприятия и следственные действия.

Об этом сообщает ГБР.

"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывая информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Целью таких мероприятий в ГБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их прихвостней.

Правоохранители неоднократно подчеркивали, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности.