Бущан и Шапаренко отправились в Барселону

Два игрока " Динамо " - травмированные Георгий Бущан и Николай Шапаренко отправились в Барселону.

Оба игрока там будут прооперированы.

Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Напомним, что оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2). Вратарь Георгий Бущан повредил колено. Хавбек Николай Шапаренко получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки.

Бущан предварительно проведет один месяц без футбола, а Шапаренко выбыл на полгода.