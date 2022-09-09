Бущан и Шапаренко отправились в Барселону
Там игроков Динамо прооперируют
Фото: ФК Динамо Киев
Два игрока "
Оба игрока там будут прооперированы.
Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
Напомним, что оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2). Вратарь Георгий Бущан повредил колено. Хавбек Николай Шапаренко получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки.
Бущан предварительно проведет один месяц без футбола, а Шапаренко выбыл на полгода.
Dynamo Kyiv coach Mircea Lucescu says Mykola Shaparenko (torn ligaments) and Heorhiy Bushchan (knee) are now in Barcelona where they'll undergo surgeries after the injuries they picked up vs Fenerbahce on Thursday.— Emanuel Roşu (@Emishor) September 9, 2022
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