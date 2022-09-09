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Бущан и Шапаренко отправились в Барселону

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Там игроков Динамо прооперируют

Бущан и Шапаренко отправились в Барселону

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Два игрока "Динамо" - травмированные Георгий Бущан и Николай Шапаренко отправились в Барселону.

Оба игрока там будут прооперированы.

Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу, ссылаясь на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Напомним, что оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2). Вратарь Георгий Бущан повредил колено. Хавбек Николай Шапаренко получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки.

Бущан предварительно проведет один месяц без футбола, а Шапаренко выбыл на полгода.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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