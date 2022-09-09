Зеленский встретился с главой компании Байкар: обсудили важные вещи
Говорили о дальнейшем сотрудничестве
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании "Байкар" Халуком Байрактаром, в ходе которой обсудили детали строительства нового завода в Украине и ряд совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Тема номер один нашей встречи с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром – дальнейшее сотрудничество с целью усиления обороноспособности украинской армии", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов. Кроме того, Владимир Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени.
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