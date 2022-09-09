Зеленский: ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области
Обращение президента к украинцам за 9 сентября
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский 9 сентября в своем традиционном вечернем видеообращении к нации сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают...
В настоящее время Вооруженные силы освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.
Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.
Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", - рассказал Зеленский.
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