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Зеленский: ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

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Обращение президента к украинцам за 9 сентября

Зеленский: ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский 9 сентября в своем традиционном вечернем видеообращении к нации сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

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"Наша армия, разведка и СБУ продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают...

В настоящее время Вооруженные силы освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей.

Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.

Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", - рассказал Зеленский.

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В статье: война с Россией
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