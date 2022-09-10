Шапаренко пропустит полгода, в УПЛ случилась сенсация. Главные новости за 9 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, десятое сентября.

Стартовал четвертый тур регулярного сезона УПЛ и сразу стартовал с сенсации. Лидер чемпионата луганская "Заря" приехала в гости к "Руху", где была по делу обыграна со счетом 3:1. Команды выдали достаточно медлительный перфоманс до перерыва, однако львовяне сумели выжать из минимума максимум - Таллес открыл счет. После перерыва бразилец забил еще дважды (с пенальти и нет), догнав Безбородько в списке лучших снайперов сезона. "Заря" ответила лишь точным ударом Русина, потеряв первые очки в сезона. "Рух" же наоборот - оттолкнулся от дна, впервые победив.

Киевское "Динамо" переживает кадровый кризис. Как сообщает официальный сайт "Динамо", в игре против "Фенербахче" серьезную травму получил Николай Шапаренко. У полузащитника разрыв передней крестообразной связки коленного сустава - ему потребуется операция, а срок восстановления займет полгода. Также из-за травмы выбыл Георгий Бущан - у кипера проблемы с коленом, из-за которых он отправится в Барселону на лечение . Помимо этого стало известно о проблемах двух форвардов - Владислава Ваната и Артема Беседина. Их сроки восстановления пока не называются.

Травмы Бущана и Шапаренко, который считаются твердыми футболистами основной обоймы, вынудили Александра Петракова внести несколько изменений. Наставник сборной Украины решил вызвать сразу двух вратарей, которые займут место одного Бущана - речь идет об Анатолии Трубине ("Шахтер") и Евгении Волынце ("Колос"). Также из резервного в основной список переведен опорник "Бордо" Даниил Игнатенко. Помимо этого отметим, что свой выбор на матчи раунда плей-офф отбора на Евро-2023 сделал наставник молодежной сборной Руслан Ротань . Тренер решил позвать на игры 25 игроков. Еще 11 вошли в резервный список.

На британских островах продолжают скорбеть из-за смерти Елизаветы II. Поединки седьмого тура Английской премьер-лиги были официально перенесены на другой срок. Они должны были состояться 10-12 сентября. Помимо этого под вопросом находятся матчи на следующих выходных (восьмой тур). Именно тогда состоятся похороны королевы и есть опасения, что футбол также не состоится в срок. Ну и самое главное, непонятно, что будет с играми британских коллективов в еврокубках. Уже на среду назначена встреча "Шахтера" против "Селтика". Есть вероятность, что она также будет отложена.