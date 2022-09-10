Оккупанты терроризируют жителей юга Херсонщины, - Хлань
Чиновник расссказал некоторые подробности
фото из свободных источников
В селах Генической громады российские военные проводят обыски и без разбора проверяют всех людей. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
“В селах общины свирепствуют российские военные: проводят обыски, переписывают паспортные данные людей и проверяют право собственности на транспортные средства.
Особенно оккупантов интересуют участники АТО – их похищают сразу. Есть такие, которые уже сотрудничают с врагом, но забирают, несмотря ни на что”, – рассказал Хлань.
Известно, что по предварительной информации такую фильтрацию проводят так называемые военные "днр".
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