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Над Днепром сбили одну крылатую ракету

Общие новости
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Слава силам ПВО!

Над Днепром сбили одну крылатую ракету

россми

Новина українською

Ночью с 9 на 10 сентября было громко во многих точках Украины в результате обстрела российской армии. Взрывы слышали в Харькове, Николаеве и несколько раз в Днепре.

Воздушное командование Восток сообщает, что над Днепром сработало ПВО – была сбита одна крылатая ракета.

О виде ракеты не сообщается. Также пока не известно, что прилетело в Николаев и Харьков.

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В статье: война с Россией
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