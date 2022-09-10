Над Днепром сбили одну крылатую ракету

Ночью с 9 на 10 сентября было громко во многих точках Украины в результате обстрела российской армии. Взрывы слышали в Харькове, Николаеве и несколько раз в Днепре.

Воздушное командование Восток сообщает, что над Днепром сработало ПВО – была сбита одна крылатая ракета.

О виде ракеты не сообщается. Также пока не известно, что прилетело в Николаев и Харьков.