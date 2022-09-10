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российские силы вблизи Изюма стают все больше изолированными, - Британская разведка

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российские силы вблизи Изюма стают все больше изолированными, - Британская разведка

Генштаб ВСУ

Новина українською

Британская разведка рассказала о положении россиян возле Изюма и о возможном освобождении Купянска ВСУ: Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года и передовые части по узкому фронту продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем россии.

Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов.

Силы оккупантов вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску; его захват был бы значительным ударом для россии, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" - отмечает британская разведка.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
DefenceHQ

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