российские силы вблизи Изюма стают все больше изолированными, - Британская разведка
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Генштаб ВСУ
Британская разведка рассказала о положении россиян возле Изюма и о возможном освобождении Купянска ВСУ: Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
"Украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года и передовые части по узкому фронту продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем россии.
Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов.
Силы оккупантов вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску; его захват был бы значительным ударом для россии, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" - отмечает британская разведка.
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