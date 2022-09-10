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Легенда Шахтера вошла в тренерский штаб российского клуба

Общие новости
(1 голосов)

Кроме него еще один экстренер "горняков"

Легенда Шахтера вошла в тренерский штаб российского клуба

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

Несмотря на войну россии против Украины, граждане с украинским паспортом продолжают ехать на работу в страну-агрессор.

Наставник "звезды" из санкт-петербурга Дмитрий Комбаров заявил, что в его тренерский штаб вошел бывший игрок "Шахтера" Геннадий Зубов. Он будет выполнять функции тренера нападающих.

Также в штаб вошел Анатолий Скирчук. Раньше он работал в структуре "Шахтера".

Отметим, что Зубов провел за "горняков" 311 матчей, отличившись 72 голами. По показателю забитых мячей он занимает 12 место в историческом рейтинге "Шахтера". Кроме этого в его активе есть 23 матча за сборную Украины (3 гола).

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В статье: Геннадий Зубов Анатолий Скирчук война с Россией
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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2022 в 11:40
выходит деньги не пахнут а совести нет продал
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0
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Черноморчик (Одесса )
10.09.2022 в 11:32
В свое время навезли туда своих пи....в , теперь пришло время выгнать их всех на фиг и пускай будет наш украинский край . И не надо ничего русского нам . ( Сори за русский , стараюсь перейти на соловьину .)
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0
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
10.09.2022 в 11:31
А Боснийские футболисты предлагают не пустить в свою страну тех подонков, которые согласятся сыграть одну игру со сборной россиию. А наши подонки там не только играют, а и тренируют.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
10.09.2022 в 11:24
Не дивуюсь що з кротовні.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.09.2022 в 11:05
Продажні тварі Шахтаря: селезень рак ордець тимощук іванісенія зубов скирчук ... ...
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+3
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
10.09.2022 в 10:41
В цьому є один плюс,що ті гниди про які говорив Бандера залишають територію нашої країни.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2022 в 10:37
Стерати потрібно цю історію!
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+2
0
MaximSK (Киев)
10.09.2022 в 10:30
Позорище, играл в сборной Украины, забивал в матче плей-офф Германии и до чего докатился в итоге.
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+4
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
10.09.2022 в 10:23
А где он жил все это время?
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+1
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.09.2022 в 10:05
Підстилки мокшанські. Позбавити громадянства.
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+4
-1

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