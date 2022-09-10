Легенда Шахтера вошла в тренерский штаб российского клуба

Несмотря на войну россии против Украины, граждане с украинским паспортом продолжают ехать на работу в страну-агрессор.

Наставник "звезды" из санкт-петербурга Дмитрий Комбаров заявил, что в его тренерский штаб вошел бывший игрок "Шахтера" Геннадий Зубов. Он будет выполнять функции тренера нападающих.

Также в штаб вошел Анатолий Скирчук. Раньше он работал в структуре "Шахтера".

Отметим, что Зубов провел за "горняков" 311 матчей, отличившись 72 голами. По показателю забитых мячей он занимает 12 место в историческом рейтинге "Шахтера". Кроме этого в его активе есть 23 матча за сборную Украины (3 гола).