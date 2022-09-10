За последние сутки ВСУ уничтожили 93 единицы техники и 350 оккупантов – Генштаб
Харьковское и Донецкое направления очень горячие
Телеграм-канал Бавовна
Генштаб Вооруженных Сил Украины подсчитал потери российской армии за минувшие сутки войны против Украины.
Было ликвидировано 350 россиян. Кроме этого уничтожены 93 единицы техники, среди которых больше всего автомобильной техники (27) и артиллерийских систем (22).
В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят следующим образом:
- Личного состава – около 52250 (+350 за последние сутки) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 2136 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 4584 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 1259 (+22) ед;
- РСЗО – 311 (+5) ед;
- средств ПВО ‒ 162 (+3) ед;
- самолетов – 239 (+0) ед;
- вертолетов – 212 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10);
- крылатых ракет – 215 (+1);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3426 (+27) ед;
- специальной техники – 114 (+2).
Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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